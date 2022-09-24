Kumar oynanması için özel olarak dizayn edilen adresteki aramalarda, pullar ve iskambil kağıtlarına el konuldu.

Adrese düzenlenen operasyonda, 28 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere kumar oynanması için yer sağladığı belirlenen ikamet sahibi A.A. ve araması olduğu belirlenen M.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da kumar oynayan 28 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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