Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

07.09.2022 10:54
Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda Maslak'ta bir adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkileri yetiştirdikleri belirlenen M.B. ve M.G. gözaltına alındı.

Aramalarda 93 gram uyuşturucu madde, 10 çeşit zirai ilaç ve malzeme ile 5 havalandırma malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE DHKP/C OPERASYONU İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE DHKP/C OPERASYONU
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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