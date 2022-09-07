İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda Maslak 'ta bir adrese baskın düzenlendi.

İstanbul Sarıyer 'de gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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