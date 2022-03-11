İSTANBUL-SARIYER'DE İETT OTOBÜSLERİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-SARIYER'DE İETT OTOBÜSLERİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI

11.03.2022 11:08

SARIYER'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İETT'ye ait iki otobüs kafa kafaya çarpıştı.

SARIYER'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İETT'ye ait iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi'nde meydana geldi. Sarıyer istikametine doğru seyir halindeki İETT'ye bağlı otobüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Bir süre kayan otobüs karşı şeritten gelen İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otobüslerin çarpışma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün kayması ve karşı şeritten gelen otobüse çarpma anı görüldü.

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Sarıyer'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Sarıyer'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda

Sarıyer, İETT, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER'DE İETT OTOBÜSLERİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI - Son Dakika


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