Edinilen bilgilere göre olay Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde yaşandı. Kilyos - Sarıyer seferini yapan 34 TP 6559 plakalı İETT otobüsünü sollamaya çalışan bir otomobil, karşı yönden gelen 06 CAN 147 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan araç otobüse çarparak durdu. Kazadan kaçmaya çalışan otobüs şoförü ise yol kenarındaki toprak alana girerek durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün içerisinde sıkışan İETT şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı - Son Dakika

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