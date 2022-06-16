Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı - Son Dakika
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Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı

16.06.2022 15:16

Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı Sarıyer'de zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü yol kenarındaki toprak alana girdi.

Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü yol kenarındaki toprak alana girdi. Kazada 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan İETT otobüsü şoförü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde yaşandı. Kilyos - Sarıyer seferini yapan 34 TP 6559 plakalı İETT otobüsünü sollamaya çalışan bir otomobil, karşı yönden gelen 06 CAN 147 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan araç otobüse çarparak durdu. Kazadan kaçmaya çalışan otobüs şoförü ise yol kenarındaki toprak alana girerek durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün içerisinde sıkışan İETT şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı
Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı

YORUMLAR
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Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı - Son Dakika
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