İSTANBUL-SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI 2 ARACIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ, 2 BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI 2 ARACIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ, 2 BİNA BOŞALTILDI

10.07.2022 18:54

SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI 2 ARACIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ, 2 BİNA BOŞALTILDIZeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de yoğun yağış sonrası bir binanın istinat duvarı 2 aracın çöktü.

İSTANBUL-SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI 2 ARACIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ, 2 BİNA BOŞALTILDI

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de yoğun yağış sonrası bir binanın istinat duvarı 2 aracın çöktü. 44 daireli binanın çökme ihtimaline karşı 2 bina zabıta ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi.

Olay 16.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi 125 Sokak'ta bulunan Magazin Gazetecileri Sitesi'nde yaşandı. Sitenin istinat duvarı sokakta park halinde bulunan 2 aracın üstüne çöktü. Üstüne duvar çöken araçlarda büyük hasar meydana geldi. Gürültüyü duyup sokağa çıkan mahalle sakinleri itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokağın giriş çıkışını araç trafiğine kapatıp önlem alırken Sarıyer Belediyesi Zabıta ekipleri yaptıkları inceleme sonrası 10 kat, 44 daireli binanın çökme ihtimaline karşı vatandaşları tahliye ederek bu binayı ve alt sokakta bulunan 4 katlı bir binayı mühürledi. İstinat duvarının üstüne çöktüğü aracın şoförü Ertan Ünlüer, "Kapıya arkadaşım geldi. Arabaların üzerine kaya düştü diye beni uyardı. Ben de geldim, kontrolleri yaptım. Gereken mercilere başvurdum. Şimdi sonuç bekliyoruz. Bina şuan boşaltıyorlar kimler var, kimler yok bilmiyoruz. Sonuçta 50 dairelik bir binadan bahsediyoruz. Bir bir herkesi çıkartıyorlar. Araç şirket aracıydı. Yağmur sonrası taş duvarda çökme oluşmuş." dedi. Mahalle sakini Murat Sevinç, "Benim olaydan pek bir haberim yok. Geldim, olay zaten yağmurdan sonra olmuş. İstinat duvarının çökmesi nedeniyle 2 araç zarar görmüş. Binadan çıkmak istemeyenler de varmış. Buradaki binaları mühürleyeceklermiş. Yarın da yağmur yağacak deniliyor. Zabıta ekipleri binayı boşaltıyor." diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI 2 ARACIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ, 2 BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI 2 ARACIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ, 2 BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika
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