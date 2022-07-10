İSTANBUL-SARIYER'DE CAMİ VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

SARIYER'de inşaat alanından gelen balçık cami ve işyerlerine doldu. Balçık ve su İSKİ ekipleri ve vatandaşların çalışmasıyla tahliye ediliyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. İstinye'de inşaat alanından gelen balçık ve Neslişah Sultan Camii ve işyerine doldu. Vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren yoldan gelen balçık ve suyu tahliye etmeye çalıştı. Cami ve işyerlerine dolan su da vidanjörlerle çekildi.

"CAMİMİZ TEMİZLENDİKTEN SONRA İBADETE AÇILACAK"

İstinye Neslişah Sultan Camisi imam hatibi Cengizhan Birinci "Gece saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle su seviyesi sokağımızda yükselmeye başladı. İlerleyen saatlerde mahallenin üst kısmında bulunan inşaattan yoğun bir şekilde kum ve mıcır birikintisi gelmeye başladı. Çok kısa sürede sokaktaki mazgallar tıkandı. Su, önce caminin bahçesine daha sonra da camimizin iç kısmına ve lokale doldu. Mahalleli ile kendimiz tahliye etmeye çalıştık. Birikinti tahliye edilmediği için öğle saatlerinde başlayan yağmur yeniden camimize doldu. Şuan camimiz ibadete kapalı. Temizlendikten sonra yeniden ibadete açılacak" dedi.

Belediye zabıta ekipleri su basan yerlerde inceleme yaparak zarar tespiti yaptı.