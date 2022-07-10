İSTANBUL-SARIYER'DE İŞYERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-SARIYER'DE İŞYERLERİNİ SU BASTI

10.07.2022 20:42

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Sarıyer'de bazı işyerlerini ve yolları su bastı.

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Sarıyer'de bazı işyerlerini ve yolları su bastı. Su, İSKİ ve vatandaşların çalışması ile tahliye ediliyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sarıyer'de bazı işyerlerini ve yolları su bastı. Vatandaşlar işyerlerindeki suyu tahliye ederken, yollardaki su ise İSKİ ekipleri tarafından çekiliyor.

YORUMLAR
500
Yağışta Sarıyer'deki bir camiyi su bastı Yağışta Sarıyer'deki bir camiyi su bastı İstanbul'da sağanak etkili oldu (2) İstanbul'da sağanak etkili oldu (2)
Kaynak: DHA

İstanbul, Sarıyer, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER'DE İŞYERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
18:18 Bayram ziyareti sonrası yürek yakan haber: Kontrolden çıkan araçta yer alan aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 21:01:08. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-SARIYER'DE İŞYERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement