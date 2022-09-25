İstanbul'da iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında kan döküldü! Satırla yaralananlar var - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında kan döküldü! Satırla yaralananlar var

25.09.2022 09:36
İstanbul'da iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında kan döküldü! Satırla yaralananlar var

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Mahallesi'nde iki aile arasında 'kız isteme' tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, elinde bulunan satır ile bir kişiyi kolundan yaraladı. Olayda iki kişi yaralanırken polisin havaya ateş açmasıyla birlikte kavga son buldu. Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırılrken, polis sokağa güvenlik şeridi çekerek delil incelemesi yaptı.

Sarıyer'de iki aile arasında 'kız isteme' tartışması kavgaya dönüştü. Sokakta karşılaşan aile üyelerinin tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya döndü. Kavganın büyümesi üzerine ellerinde satırlarla diğer akrabalar da kavgaya dahil oldu.

SATIRLA İKİ KİŞİYİ YARALADILAR

Bir anda büyüyen kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekti. Kavga sırasında taraflardan biri elinde bulunan satır ile bir kişiyi kolundan yaraladı. Polis, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı. Kavgada satırla ve darbedilerek yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerin ardından sokak yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

YORUMLAR
500
ATAŞEHİR'DE GAZİANTEP YEMEK ŞENLİĞİ BAŞLADI ATAŞEHİR'DE GAZİANTEP YEMEK ŞENLİĞİ BAŞLADI Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası
Kaynak: DHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında kan döküldü! Satırla yaralananlar var - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:03 Adana'da taksiciler elektrikli bisikleti süren genç adamı hunharca darp etti
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
09:36 İstanbul'da iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında kan döküldü! Satırla yaralananlar var
09:19 Kardeş kavgası ölümle bitti! Ağabeyi tarafından boynundan ve kolundan bıçaklanarak öldü
09:12 Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu
08:41 Putin'e çalışan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov kısmi seferberliğe karşı sokağa inen vatandaşlarını tehdit etti
08:17 Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 bebek öldü, çok sayıda yaralı var
00:20 Tır ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 ölü, 1 yaralı
00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rum lideri incitmiş! Türkiye'ye küstah bir suçlamada bulundu
09:11 Yerli otomobil için seri üretim vakti: Allah nasip ederse 29 Ekim'de hep beraber TOGG fabrikasını açıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 10:20:18. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında kan döküldü! Satırla yaralananlar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement