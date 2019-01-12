Son Dakika Haberleri: İstanbul - - Sarıyer'de Mahallede Kimyasal Madde Paniği

İstanbul - - Sarıyer'de Mahallede Kimyasal Madde Paniği

17 dakika önce

Sarıyer'de, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü.

İstanbul - - Sarıyer'de Mahallede Kimyasal Madde Paniği, System.String[]


Sarıyer'de, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Mahalle sakinleri, yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını söyleyerek şikayetçi oldu.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen olayda, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını belirten mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. Ağızlarını bezle kapatan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Bazı kamyon sürücülerinin özellikle gece saatlerinde bilerek yola kimyasal madde döktüklerini iddia eden 

mahalle sakinlerinden Asiye Çakır, "Bir kamyon arkayı açmış, döke döke gitti buradan. Ben tansiyon hastasıyım. Bu her zaman böyle olur mu? Aynı bembeyaz, aynı yoğurt gibi yola döke döke gitti" dedi. 

Asiye Çakır'ın eşi Yusuf Çakır ise, "Adam buraya asit döktü, kaçtı gitti. Yoğurt falan yedik midemiz anca yerine geldi. Yağmur yağmaya başlayınca biraz etkisi azaldı ama hala kokuyor" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü

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-Asiye Çakır ile röportaj

-Yusuf Çakır ile röportaj

-Sokak içerisinden detay görüntü

-Yolda biriken beyazlıktan detay görüntü

-Sokak sakinlerinin ağızlarını kapatarak dolaşması

-Sokakta dolaşan kediden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar 

DHA FEED - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:15 Kaynak: DHA

Ayazağa, İstanbul, Sarıyer, Güncel
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