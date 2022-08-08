Sertap Erener'in konser organizatörüne telif baskını yapıldı - Son Dakika
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Sertap Erener'in konser organizatörüne telif baskını yapıldı

08.08.2022 09:08
Sertap Erener'in konser organizatörüne telif baskını yapıldı

İstanbul Sarıyer'de Sertab Erener konserinin organizatörüne polis ekipleri telif baskını yapıldı.

İstanbul Sarıyer'de Sertab Erener konserinin organizatörüne polis ekipleri telif baskını yapıldı. Avukat ve gözlemci konser organizatörü ile birlikte tespit yaptı.

Türk pop müziğin sevilen ismi Sertap Erener, Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde hayranlarının karşısına çıktı. Konser alanına polis eşliğinde gelen MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya, konser organizatörüne telif baskını yaptı.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmadan canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile konser organizatörlerine polis eşliğinde baskın yaptı.

MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit çalışması yaptı.

(İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - İHA)

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Kaynak: İHA

Sertap Erener, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sertap Erener'in konser organizatörüne telif baskını yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sertap Erener'in konser organizatörüne telif baskını yapıldı - Son Dakika
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