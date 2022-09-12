İSTANBUL-SARIYER'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1'İ AĞIR 5 YARALI(3) - Son Dakika
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İSTANBUL-SARIYER'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1'İ AĞIR 5 YARALI(3)

12.09.2022 00:17
İSTANBUL-SARIYER'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1'İ AĞIR 5 YARALI(3)

SARIYER' de bir alışveriş merkezinde bulunan kafede yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

SARIYER' de bir alışveriş merkezinde bulunan kafede yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, çatışma anı saniye saniye kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce her iki taraf bellerinden çıkardığı tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı. Bu sırada kafede bulunanlar büyük panik yaşadı. Çatışmada 4'ü Azerbaycan, 1'i de İran uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı çatışma anı kafenin güvenlik kamerasına,  yaşanan panik anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.  Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

"ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"Alışveriş merkezindeki iki grup arasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili Sarıyer Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlçemizdeki bir AVM restoranında aralarında husumet bulunan iki farklı grup arasında silahlı çatışma çıkmıştır. Meydana gelen olayda hafif yaralanan 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu şahıs çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

- İstabul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1'İ AĞIR 5 YARALI(3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SARIYER'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1'İ AĞIR 5 YARALI(3) - Son Dakika
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