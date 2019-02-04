İstanbul- Sarıyer'de Tekne Yangını
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHASarıyer Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Sarıyer
Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekneden yoğun duman yükseldiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:04 Kaynak: DHA
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