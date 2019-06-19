İSTANBUL- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI
1 saat önce
SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:07 Kaynak: DHA
İSTANBUL- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI (Ek görüntü)
(Tür: İstanbul
)
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