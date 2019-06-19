Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI

1 saat önce

SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI (Ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:07 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz, İstanbul seçimi öncesi dua etti! İstanbul güne yağmurla başladı THY'nin rüya uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 25 Haziran'da İstanbul'da olacak Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 10:08:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]