İSTANBUL- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI
1 saat önce
SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI (2 ek görüntü )(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:19 Kaynak: DHA
İSTANBUL- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI (2 ek görüntü )
(Tür: İstanbul
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