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İSTANBUL- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI

1 saat önce

SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI (2 ek görüntü )(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI (2 ek görüntü )
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:19 Kaynak: DHA
istanbul, Güncel
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