SARIYER'DE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPTI - Son Dakika
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SARIYER'DE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPTI

13.07.2022 12:51

SARIYER'de virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, takla atarak karşıdan gelen hafif ticari araca çarptı.

SARIYER'de virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, takla atarak karşıdan gelen hafif ticari araca çarptı.

Kilyos Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, 67 LH 234 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak önce kaldırıma çarptı. Daha sonra takla atan otomobil, karşıdan gelen hafif ticari araca çarptı. Üzerine gelen otomobilden kaçmak isteyen hafif ticari aracın sürücüsü ise geri manevra yaparak istinat duvarına çarptı.

Kaza çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Öte yandan çevredekileriden birinin cep telefonu kamerasına kazayı anlatan otomobil sürücüsü, "Kaymaya başladı araba, ondan sonra toparlayamadım. Bu tarafa doğru geldi, buraya vurdum. Oradan da araba geliyordu, sonra ona vurdum" dedi.Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken takla atarak hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü dökümü------------------------Kaza anı güvenlik kamerası-Kaza sonrası cep telefonu görüntüsü-Sürücünün kaza anını anlatması-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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Otomobilini durduramayıp park halindeki araca çarptı: 1 yaralı Otomobilini durduramayıp park halindeki araca çarptı: 1 yaralı Son dakika haber: D100 karayolunda otomobil kaza yapan araçlara çarptı: 3 yaralı Son dakika haber: D100 karayolunda otomobil kaza yapan araçlara çarptı: 3 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: SARIYER'DE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPTI - Son Dakika
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