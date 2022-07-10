İSTANBUL-SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ

10.07.2022 16:08

SARIYER'de etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

SARIYER'de etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. İstinat duvarından kopan parçalar ise alt taraftaki gecekondunun önüne düşerken, gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Pınar Mahallesi İlgili Sokak'ta yolda çökme meydana geldi. İstinat duvarından kopan parçalar alt tarafta bulunan gecekondunun önünü kapattı. Gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Mahalle sakini Ferda Erik: 'Gece geç saatte oldu. Ne olduğunu anlamadık. Çok gök gürültüsü vardı. İçeride yaşayanlar tahliye edildi. Toprak kayma yapmış. Yol da çökünce kopan parçalar kaymış" dedi.

YORUMLAR
500
Şiddetli yağışın ardından Sarıyer'de gecekondunun üzerine yol çöktü Şiddetli yağışın ardından Sarıyer'de gecekondunun üzerine yol çöktü İSTANBUL-SARIYER'DE CAMİ VE İŞYERLERİNİ SU BASTI İSTANBUL-SARIYER'DE CAMİ VE İŞYERLERİNİ SU BASTI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...
16:25 Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek
15:57 "Yerli Adriana Lima" olarak bilinen Fatmagül Fakı hamile olduğunu açıkladı
15:56 82 yaşındaki spor yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakımda! Entübe edildiği ortaya çıktı
15:53 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"
15:49 Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
15:44 İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?
15:33 Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
14:56 Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 16:50:14. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement