Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Sarıyer, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de İETT şoförüne saldıran 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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