İSTANBUL- SARIYER'DE YUNUS POLİSİ KAZA YAPTI
1 saat önce
Sarıyer'de motosikletli polis, yolcu minibüsüne arkadan çarptı.
Sarıyer
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:33 Kaynak: DHA
'de motosikletli polis, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Büyükdere Caddesi
Sarıyer yönünde ilerleyen motosikletli yunus polisi, önünde seyreden Bahçeköy- Beşiktaş
hattında çalışan yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan polis yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak minibüsteki yolcular koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yapan polisin meslektaşları da olay yerine geldi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıya ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sedye ile ambulansa alınan yaralı polis tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
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