İSTANBUL-ŞARKICI TUĞBA ÖZERK TEK CELSEDE BOŞANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞARKICI TUĞBA ÖZERK TEK CELSEDE BOŞANDI

05.10.2022 10:44

ŞARKICI Tuğba Özerk geçen yıl evlendiği iş adamı Gökmen Tanaçar ile anlaşmalı şekilde tek celsede boşandı.

ŞARKICI Tuğba Özerk geçen yıl evlendiği iş adamı Gökmen Tanaçar ile anlaşmalı şekilde tek celsede boşandı. Duruşma sonrası konuşan Özerk, "4 yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabii ki, hiç kimse istemezdi böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Karşılıklı bir talebimiz olmadı" dedi.

Şarkıcı Tuğba Özerk, 30 Haziran 2021'de aile arasında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle evlendiği iş adamı Gökmen Tanaçar ile geçtiğimiz eylül ayında boşanacaklarını duyurmuştu. Tanaçar'ın açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün İstanbul 5. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar avukatları ile birlikte katıldı.

ANLAŞMALI ŞEKİLDE 5 DAKİKADA BOŞANDILAR

Mahkeme, tarafların anlaşmalı şekilde boşanmak için mahkemeye başvurduklarını belirtti. 5 dakika süren duruşma sonunda tarafların boşanmalarına karar verildi. Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar oturdukları evden ayrılacaklarını belirttiler. Taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

"4 YILA YAKIN BİR BİRLİKTELİK BİTMİŞ OLDU"

Şarkıcı Tuğba Özerk duruşma sonrası, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabii ki, hiç kimse istemezdi böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Karşılıklı bir talebimiz olmadı" dedi. Özerk'in avukatı, "Tuğba Hanım ve Gökmen Bey hiçbir nafaka talebi, mal varlığı menfaati olmaksızın boşandılar" şeklinde konuştu. Gökmen Tanaçar duruşma sonrası açıklama yapmadı. Tanaçar'ın avukatı ise "Taraflar severek evlendiler. Evlilikleri belli bir süre sürdü. Anlaşamadılar, ikisi için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞARKICI TUĞBA ÖZERK TEK CELSEDE BOŞANDI - Son Dakika

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