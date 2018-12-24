Son Dakika Haberleri: İstanbul- Savcı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Adli Kontrol İstedi

İstanbul- Savcı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Adli Kontrol İstedi

1 saat önce

Katıldıkları bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifadelerinin ardından adli kontrol hükümleri uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Katıldıkları bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifadelerinin ardından adli kontrol hükümleri uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne polis eşliğinde gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi. Savcı Bekir Kanyılmaz, şüpheli sıfatıyla ifadesini aldığı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesine karar verdi. Kararın ardından mahkemeye çıkmayı bekleyen Metin Akpınar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Adliye koridorunda vatandaşlar akpınar'la fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:09 Kaynak: DHA

İstanbul, Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Güncel
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