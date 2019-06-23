Son Dakika Haberleri: İstanbul Seçim Sonuçları: Beka Söylemi Kürtleri Küstürdü mü?
Son Dakika Dünya Haber

İstanbul Seçim Sonuçları: Beka Söylemi Kürtleri Küstürdü mü?

30 dakika önce

AK Parti’nin seçimlere sayılı gün kala Kürt seçmeninin oylarını alma çabaları çok fazla tartışmaya konu olmuştu. Keza, Kürt seçmen İstanbul’da yaşayan 10,5 milyon kayıtlı seçmenin ortalam yüzde 15’ini oluşturuyor.

İstanbul Seçim Sonuçları: Beka Söylemi Kürtleri Küstürdü mü?, System.String[]
23 Haziran'da İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı olan rakibi Binali Yıldırım ile daha önceki seçimlerde arasındaki 13 bin oy farkını 777 bine çıkararak İstanbul'un yeni belediye başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu'nun seçimi kazanmasına ilişkin olarak Twitter hesabından İmamoğlu'na yönelik olarak bir tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan, 'Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir', dedi. Yıldırım da AK Parti İl Başkanlığı'ndaki canlı yayında rakibini tebrik etti.
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:08 
İmamoğlu, AK Parti, İstanbul, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ı vatandaşlar teselli etti Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu! Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim Ekrem İmamoğlu sevinci İBB önüne taştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 23:38:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Seçim Sonuçları: Beka Söylemi Kürtleri Küstürdü mü?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]