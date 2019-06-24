Son Dakika Haberleri: İstanbul seçim sonuçları: Evdeki hesap neden çarşıya uymadı?
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İstanbul seçim sonuçları: Evdeki hesap neden çarşıya uymadı?

5 dakika önce

8,8 milyon kullanılan oy ile yüzde 84,4’lük bir katılım oranının söz konusu olduğu İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı olan Ekrem İmamoğlu oyların 4,6 milyonunu alarak %54,03’lük bir oranla İstanbul’un yeni büyükşehir belediye başkanı oldu.

İstanbul seçim sonuçları: Evdeki hesap neden çarşıya uymadı?, System.String[]
8,8 milyon kullanılan oy ile yüzde 84,4'lük bir katılım oranının söz konusu olduğu İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olan Ekrem İmamoğlu oyların 4,6 milyonunu alarak %54,03'lük bir oranla İstanbul'un yeni büyükşehir belediye başkanı oldu.

Böylelikle, bir önceki seçimlerde rakibiyle arasında yüzde 0,16'lık bir fark olan İmamoğlu, bu seçimlerdeki farkı yüzde 9'a çıkarmış oldu.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:08 
Dünya
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