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İstanbul seçime gidiyor

1 saat önce

İstanbul, 23 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor.

İstanbul, 23 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden oy kullanacak.
23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası verilecek. 31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılacak. Yani partilerde değişiklik yok.
Seçim sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için sandık kurulları yeniden oluşturuldu.
Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek. Seçim propagandaları yarın saat 18 itibarıyla sona erecek. Pazar günü sabah 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erecek.
(İHA)
İstanbul seçime gidiyor
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
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