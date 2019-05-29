Son Dakika Haberleri: "İstanbul seçimi ekonominin yönünü değiştirdi"
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"İstanbul seçimi ekonominin yönünü değiştirdi"

37 dakika önce

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Piyasalarda 31 Mart yerel seçimi sonrasında bir düzelme hareketi görmüş ve dipten dönüş başladı diye umutlanmıştık. Fakat iyileşme kısa sürdü, özellikle İstanbul seçimi sonrasında, ekonomi yönünü yeniden aşağı döndürdü" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Piyasalarda 31 Mart yerel seçimi sonrasında bir düzelme hareketi görmüş ve dipten dönüş başladı diye umutlanmıştık. Fakat iyileşme kısa sürdü, özellikle İstanbul seçimi sonrasında, ekonomi yönünü yeniden aşağı döndürdü" dedi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:13 
Ekonomi, İstanbul, Ekonomi
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