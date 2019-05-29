"İstanbul seçimi ekonominin yönünü değiştirdi"
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ATSO Başkanı Davut Çetin, "Piyasalarda 31 Mart yerel seçimi sonrasında bir düzelme hareketi görmüş ve dipten dönüş başladı diye umutlanmıştık. Fakat iyileşme kısa sürdü, özellikle İstanbul seçimi sonrasında, ekonomi yönünü yeniden aşağı döndürdü" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:13
ATSO Başkanı Davut Çetin, "Piyasalarda 31 Mart yerel seçimi sonrasında bir düzelme hareketi görmüş ve dipten dönüş başladı diye umutlanmıştık. Fakat iyileşme kısa sürdü, özellikle İstanbul
seçimi sonrasında, ekonomi yönünü yeniden aşağı döndürdü" dedi.
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