Son Dakika Haberleri: İstanbul seçimi için Konya'dan otobüslerle yola çıktılar
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul seçimi için Konya'dan otobüslerle yola çıktılar

1 saat önce

İstanbul'da pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanma hakkı bulunan Konya'daki vatandaşlar oylarını kullanmak için otobüslerle yola çıktı.

İstanbul seçimi için Konya'dan otobüslerle yola çıktılar, System.String[]
İstanbul'da pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanma hakkı bulunan Konya'daki vatandaşlar oylarını kullanmak için otobüslerle yola çıktı.

23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbul'da oy kullanacak olan ve memleketleri Konya'da bulunan vatandaşlar, tatillerini yarıda kesti. AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve Mevlana Kültür Merkezi yakınındaki otoparkta toplanan vatandaşlar, kendileri için tahsis edilen otobüslere binerek yola çıktı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek vermek için yola çıkan vatandaşlar, yaklaşık 8 saat süren 700 kilometre yol gidecek. - KONYA
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
İstanbul, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! 31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı mahkemelik oldu: Paramı ödemediler Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 14:36:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul seçimi için Konya'dan otobüslerle yola çıktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]