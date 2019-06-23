İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı saati öne çekildi
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kaldırılmasına hükmetti.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:11 Kaynak: AA
(YSK), yenilenen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kaldırılmasına hükmetti.
YSK'nin kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy verme işleminin 18.00'den önce seçim çevrelerinde sona erdiği anlaşıldığından, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak, yayın yasağının sona erme saatinin 21.00'den 19.15'e çekilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.
Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 19.15'ten itibaren yayınlanabilecek.
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