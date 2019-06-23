Son Dakika Haberleri: İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı saati öne çekildi
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İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı saati öne çekildi

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kaldırılmasına hükmetti.

İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı saati öne çekildi, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kaldırılmasına hükmetti.
YSK'nin kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy verme işleminin 18.00'den önce seçim çevrelerinde sona erdiği anlaşıldığından, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak, yayın yasağının sona erme saatinin 21.00'den 19.15'e çekilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.
Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 19.15'ten itibaren yayınlanabilecek.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:11 Kaynak: AA
Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul, Güncel
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