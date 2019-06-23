İstanbul seçimini yaptı
20 dakika önce
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren başlayan oy verme işlemi saat 17: 00 itibariyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:03
23 Haziran İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren başlayan oy verme işlemi saat 17: 00 itibariyle sona erdi.
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