Son Dakika Haberleri: İstanbul seçimini yaptı
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İstanbul seçimini yaptı

20 dakika önce

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren başlayan oy verme işlemi saat 17: 00 itibariyle sona erdi.

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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren başlayan oy verme işlemi saat 17: 00 itibariyle sona erdi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:03 
İstanbul, Ekonomi
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