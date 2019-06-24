Son Dakika Haberleri: "İstanbul seçimini yaptı, milletin iradesi hayırlı olsun"
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"İstanbul seçimini yaptı, milletin iradesi hayırlı olsun"

1 saat önce

İSTANBUL(AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "İstanbul seçimini yaptı, millet iradesi hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

İSTANBUL(AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "İstanbul seçimini yaptı, millet iradesi hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi.
İstanbul'un seçimini yaptığını belirten Olpak, milletin iradesinin hayırlı olmasını diledi. Olpak, şunları kaydetti:
"23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle demokrasimizin vazgeçilmezi olan bir seçim sürecini daha geride bıraktık, sandıklara gittik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yüksek katılımla ve üzücü bir olay yaşanmadan yenilenen seçimin sonuçlarının İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve İstanbul'umuza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum.
İş dünyası olarak, önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bugünden sonraki hedefimiz, sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:06 Kaynak: AA
Nail Olpak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İstanbul, Ekonomi
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