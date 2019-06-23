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İstanbul seçimleri, Abant'ta sakin haftasonu yaşattı

18 dakika önce

İstanbul seçimleri, Abant'ta sakin haftasonu yaşattıBOLU - Bolu'da, her haftasonu özellikle İstanbul'dan gelen binlerce tatilcinin akın ettiği Abant Tabiat Parkı, bugün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle sakin bir haftasonu yaşadı.

İstanbul seçimleri, Abant'ta sakin haftasonu yaşattı
BOLU - Bolu'da, her haftasonu özellikle İstanbul'dan gelen binlerce tatilcinin akın ettiği Abant Tabiat Parkı, bugün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle sakin bir haftasonu yaşadı.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yaz günlerinde büyükşehirlerin gürültü ve stresinden uzaklaşmak için tercih ettikleri Abant Tabiat Parkı, bugün az sayıda tatilciyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve yılın 4 mevsimi fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Abant'ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle bugün sakinlik hakim oldu.
İstanbul dışından gelen tatilciler ise, Abant'taki sakinliği değerlendirerek keyifli anlar geçirdiler. Yabancı turistlerin bol bol fotoğraf çektiği Abant'ta, tatilciler faytonlarla göl çevresinde tur attı.
Abant'ı ilk kez gördüklerini söyleyen vatandaşlar, yeşil ağaçlarla çevrili tabiat parkını çok beğendiklerini ifade ettiler.
İstanbul seçimleri, Abant'ta sakin haftasonu yaşattı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
Bolu, İstanbul, Genel
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