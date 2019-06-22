İstanbul seçimleri dünyaca ünlü Altınkum'u etkiledi
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Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri dolayısıyla İstanbul'dan gelen tatilciler memleketlerine giderken, Didim'deki plajlar boşalmalar yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:31 Kaynak: İHA
Pazar günü yapılacak İstanbul
Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri dolayısıyla İstanbul'dan gelen tatilciler memleketlerine giderken, Didim
'deki plajlar boşalmalar yaşandı.
İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri dolayısıyla İstanbul'dan Didim'e gelen tatilciler memleketlerine giderken plajların boşaldığı görüldü. Aydın
'ın turistik ilçesi Didim'e tatile gelen İstanbullu tatilciler oy kullanmak için memleketlerine döndükleri görüldü. Dünyaca ünlü Altınkum
plajı, ilçede yaşayan yabancılar ile günü birlik tatilcilere kalırken, belediyeye ait şezlongların boş olduğu gözlerden kaçmadı. Yalı caddesindeki işletmelerinde boş olduğu görülürken, güzel havanın keyfini ise yabancı uyruklu vatandaşların ve çocukların çıkardığı görüldü. - AYDIN
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