Son Dakika Haberleri: İstanbul seçimleri: İlçelerde hangi aday kaç oy aldı, fark ne kadar?
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İstanbul seçimleri: İlçelerde hangi aday kaç oy aldı, fark ne kadar?

1 saat önce

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde İstanbullular sandık başına gitti. İstanbul'un ilçelerinde hangi aday önde? İlçelerde açılan sandık oranı ne kadar? Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı ne kadar?

İstanbul seçimleri: İlçelerde hangi aday kaç oy aldı, fark ne kadar?, System.String[]
İstanbul halkı 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerinde saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemleri 17.00 itibarıyla son buldu.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:08 
İstanbul, Dünya
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