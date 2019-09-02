Son Dakika Haberleri: 'İstanbul Seçimleri Uzamasa 1 Nisan'da Kayyumlar Atanacaktı'
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'İstanbul Seçimleri Uzamasa 1 Nisan'da Kayyumlar Atanacaktı'

1 saat önce

Görevden alınarak yerine kayyum atanan seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Seçildiğimiz 31 Mart'tan bir gün sonra üç ilin valisi İçişleri Bakanlığı'na yazı yazarak görevden alınmamız talep edilmiş.

Görevden alınarak yerine kayyum atanan seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Seçildiğimiz 31 Mart'tan bir gün sonra üç ilin valisi İçişleri Bakanlığı'na yazı yazarak görevden alınmamız talep edilmiş. Eğer İstanbul seçimleri 31 Mart'ta bitseydi 1 Nisan'da kayyum atanacaktı" dedi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, 1 Nisan, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:03 
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