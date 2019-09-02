'İstanbul Seçimleri Uzamasa 1 Nisan'da Kayyumlar Atanacaktı'
1 saat önce
Görevden alınarak yerine kayyum atanan seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Seçildiğimiz 31 Mart'tan bir gün sonra üç ilin valisi İçişleri Bakanlığı'na yazı yazarak görevden alınmamız talep edilmiş.
Görevden alınarak yerine kayyum atanan seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Seçildiğimiz 31 Mart'tan bir gün sonra üç ilin valisi İçişleri Bakanlığı'na yazı yazarak görevden alınmamız talep edilmiş. Eğer İstanbul seçimleri 31 Mart'ta bitseydi 1 Nisan'da kayyum atanacaktı" dedi
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:03
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