İstanbul seçimlerinde kara yollarında trafik durumu
29 dakika önce
23 Haziran seçimleri için İstanbulluların Türkiye'nin farklı köşelerinden yollara dökülmesi ile Pazar günü kara yollarındaki durum da önem kazandı. Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:08
23 Haziran seçimleri için İstanbulluların Türkiye
'nin farklı köşelerinden yollara dökülmesi ile pazar günü kara yollarındaki durum da önem kazandı.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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