Son Dakika Haberleri: İstanbul seçimlerinde kara yollarında trafik durumu
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İstanbul seçimlerinde kara yollarında trafik durumu

29 dakika önce

23 Haziran seçimleri için İstanbulluların Türkiye'nin farklı köşelerinden yollara dökülmesi ile Pazar günü kara yollarındaki durum da önem kazandı. Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İstanbul seçimlerinde kara yollarında trafik durumu, System.String[]
23 Haziran seçimleri için İstanbulluların Türkiye'nin farklı köşelerinden yollara dökülmesi ile pazar günü kara yollarındaki durum da önem kazandı.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:08 
Türkiye, Dünya
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