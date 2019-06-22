Son Dakika Haberleri: "İstanbul seçimlerini muhakkak AK Parti adayı Binali Yıldırım alacak"
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"İstanbul seçimlerini muhakkak AK Parti adayı Binali Yıldırım alacak"

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Karaca, yarın İstanbul'da yapılacak belediye başkanlığı seçimine ilişkin, "Seçim çalışmalarında şunu gördük ki, gerçekten AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım Bey'e çok büyük teveccüh var.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Karaca, yarın İstanbul'da yapılacak belediye başkanlığı seçimine ilişkin, "Seçim çalışmalarında şunu gördük ki, gerçekten AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım Bey'e çok büyük teveccüh var. Yarın yapılacak İstanbul seçimleri için sandık güvenliklerini sağlamak üzere tam kadro İstanbul'da olacağız." dedi.
Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında İl Başkanlığı olarak İstanbul'a çıkartma yaptıklarını belirtti.
MHP ve AK Parti Düzce il teşkilatlarının, adaylarının sandıktan birinci çıkması için seçmenle birebir temas kurduğunu kaydeden Karaca, şunları aktardı:
"Yaptığımız çalışmalarda hemşehri odaklı çalıştık. Yani İstanbul'da ikamet eden tüm Düzceli hemşehrilerimize ulaşmaya çalıştık. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, İl Başkanımız İlhami Caboğlu, yoğun bir tempoda çalışma sergiledi, il başkanımız 1 ay boyunca, özelikle Düzceli hemşehrilerimizin yoğun yaşadığı bölgelerde gezmediği cadde, sokak, dernek ve kıraathane kalmadı. İstanbul'da ikamet eden Düzceli hemşehrilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaştık. Seçim çalışmalarında şunu gördük ki, gerçekten AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım beye çok büyük teveccüh var. Yarın yapılacak İstanbul seçimleri için sandık güvenliklerini sağlamak üzere tam kadro İstanbul'da olacağız. Biz güveniyoruz, İstanbul seçimlerini muhakkak AK Parti adayı Binali Yıldırım alacak. Bunun için MHP teşkilatları olarak, sandık güvenliğini sağlamak üzere tam kadro İstanbul'da olacağız."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:37 Kaynak: AA
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