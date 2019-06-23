İstanbul seçimlerinin ardından adaylar ve liderlerin ilk yorumları ne oldu?
1 saat önce
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 99.4'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54.03 ile önde. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 45.09.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:08
23 Haziran İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 99.4'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu
yüzde 54.03 ile önde. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım
'ın oy oranı ise yüzde 45.09.
Sonuçların açıklanmasının ardından liderlerin ilk açıklamaları da art arda geldi Açıklaması
Saadet Partisi'nin 56 bin oyu CHP'ye gitti!
Ekrem İmamoğlu destekçileri soluğu meydanlarda aldı!
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken mesaj!
ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e 'çok güzel içerikli' mektup!