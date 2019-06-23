Son Dakika Haberleri: İstanbul seçimlerinin ardından adaylar ve liderlerin ilk yorumları ne oldu?
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İstanbul seçimlerinin ardından adaylar ve liderlerin ilk yorumları ne oldu?

1 saat önce

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 99.4'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54.03 ile önde. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 45.09.

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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 99.4'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54.03 ile önde. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 45.09.

Sonuçların açıklanmasının ardından liderlerin ilk açıklamaları da art arda geldi Açıklaması
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:08 
İstanbul, Binali Yıldırım, Dünya
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