Son Dakika Haberleri: İstanbul seçimleriyle ilgili YSK'nın kararı bekleniyor
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İstanbul seçimleriyle ilgili YSK'nın kararı bekleniyor

48 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenileme seçimleri için hazırlanan zarfların üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı bekleniyor.

İstanbul seçimleriyle ilgili YSK'nın kararı bekleniyor, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenileme seçimleri için hazırlanan zarfların üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı bekleniyor.

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinin yenilenmesinin ardından bugün yapılan seçimlerde zarfların üzerine basılan mührün geçtiğimiz seçimlerde kullanılan mühür olması üzerine AK Parti ve CHP, oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu. Söz konusu zarflardaki oyların seçmen iradesini sakatlamadığı yönündeki başvurularda her iki parti de oyların geçerli sayılmasını istedi. YSK Başkanı Sadi Güven'in beraberindeki heyetle birlikte saat 14.00'de düzenlenecek toplantıda bu konuyu karara bağlanması bekleniyor. - ANKARA
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
İstanbul, Milletvekili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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