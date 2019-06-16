İstanbul seçmeni 23 Haziran'da oyunu neye göre kullanacak?
7 dakika önce
İstanbul seçmeni 23 Haziran'da oyunu neye göre kullanacak?
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:53
23 Haziran'da İstanbullular bir kez daha sandığa gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde kapı kapı gezen adayların temposu oldukça yoğun. Adeta genel seçim havasının olduğu İstanbul'da gözler sandıktan çıkacak sonuçta olacak.
Herkesin kitlendiği İstanbul seçimleri ile ilgili euronews İstanbul sokağının nabzını tuttu. Oyunu kullanmakta kararlı görünen İstanbul seçmeni 23 Haziran seçimlerini önemsiyor.
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