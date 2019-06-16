Son Dakika Haberleri: İstanbul seçmeni 23 Haziran'da oyunu neye göre kullanacak?
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İstanbul seçmeni 23 Haziran'da oyunu neye göre kullanacak?

7 dakika önce

İstanbul seçmeni 23 Haziran'da oyunu neye göre kullanacak?

İstanbul seçmeni 23 Haziran'da oyunu neye göre kullanacak?, System.String[]
23 Haziran'da İstanbullular bir kez daha sandığa gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde kapı kapı gezen adayların temposu oldukça yoğun. Adeta genel seçim havasının olduğu İstanbul'da gözler sandıktan çıkacak sonuçta olacak.

Herkesin kitlendiği İstanbul seçimleri ile ilgili euronews İstanbul sokağının nabzını tuttu. Oyunu kullanmakta kararlı görünen İstanbul seçmeni 23 Haziran seçimlerini önemsiyor.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:53 
Euronews, İstanbul, Dünya
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