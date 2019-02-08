Son Dakika Haberleri: İstanbul- Sedat Peker İfade Verdi Konuşmamın Arkasındayım

İstanbul- Sedat Peker İfade Verdi Konuşmamın Arkasındayım

1 saat önce

İstanbul- (Arşiv görüntü) SEDAT PEKER İFADE VERDİ KONUŞMAMIN ARKASINDAYIM(Tür: İstanbul)

İstanbul- (Arşiv görüntü) SEDAT PEKER İFADE VERDİ KONUŞMAMIN ARKASINDAYIM

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:33 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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