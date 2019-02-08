İstanbul- Sedat Peker İfade Verdi Konuşmamın Arkasındayım
1 saat önce
İstanbul- (Arşiv görüntü) SEDAT PEKER İFADE VERDİ KONUŞMAMIN ARKASINDAYIM(Tür: İstanbul)
İstanbul- (Arşiv görüntü) SEDAT PEKER İFADE VERDİ KONUŞMAMIN ARKASINDAYIM
(Tür: İstanbul)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:33 Kaynak: DHA
Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
Ünlü Ayakkabıcı Onur Ateş, Barcelona'ya Sponsor Olacak
Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım
Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'den Fikret Orman'a Ziyaret