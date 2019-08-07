İSTANBUL- SEFAKÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN
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Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı.
Sefaköy Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:43 Kaynak: DHA
'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın için olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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