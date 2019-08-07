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İSTANBUL- SEFAKÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN

58 dakika önce

Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı.

Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın için olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye, Sefaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:43 Kaynak: DHA
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