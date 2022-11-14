Bursa-İstanbul deniz otobüsünde bomba ihbarı yapıldı! Asılsız ihbarda bulunan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa-İstanbul deniz otobüsünde bomba ihbarı yapıldı! Asılsız ihbarda bulunan şahıs gözaltına alındı

15.11.2022 00:19

Bursa'dan İstanbul'a sefer yapan deniz otobüslerinde "bomba var" yönündeki ihbar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti. Deniz otobüslerinde yapılan aramalarda bombaya ulaşılamazken asılsız ihbarın 22 yaşındaki bir şahıs tarafından yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinde, feribota yetişemediği için asılsız ihbarı yaptığını itiraf etti.

Bursa'da bu akşam saatlerinde polis ihbar hattına yapılan, "Bursa ile İstanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var" ihbarı, emniyet ekiplerini alarma geçirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'dan ve İstanbul'dan hareket eden deniz otobüslerinde arama yaptırdı.

ARAMALARDA BOMBA ÇIKMADI

Bursa'dan akşam saatlerinde İstanbul'a gitmek üzere hareket eden deniz otobüsü ise yapılan ihbar üzerine Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştırıldı. Polislerin uyarısından sonra yolcular indirilirken, deniz otobüsünde yapılan aramada bomba ya da herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Aramalar tamamlandıktan sonra yolcular Mudanya'ya geri getirildi.

ASILSIZ İHBAR

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Akşam saatlerinde Bursa 155 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. İhbarda, Bursa-İstarbul, İstanbul- Bursa arasında sefer yapan deniz otobüslerinde boma ihbarı yapıldı. Hemen tedbirlerimizi aldık. Bu hatlarda çalışan deniz otobüslerinde arama yaptırdık. Armutlu açıklarındaki deniz otobüsünü bu ilçenin limanına çektirdik. Aramada sonuç çıkmadı. Deniz otobüsü yolcularla Mudanya'ya geldi. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı. İhbarı yapan kişiyi araştırıyoruz" dedi.

İHBARI YAPAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aramada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, asılsız ihbarı yapanın E.A. (22) olduğunu belirledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A'yı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden İstanbul'a gitmek için bindiği otobüste gözaltına aldı.

FERİBOTA YETİŞEMEDİĞİ İÇİN YAPMIŞ

E.A'nın ifadesinde, asılsız ihbarı feribota yetişemediği için yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Deniz otobüsü daha İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: DHA
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