Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Şehidin Fotoğrafıyla) Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu

İstanbul - (Şehidin Fotoğrafıyla) Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu

1 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHASancaktepe'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu.

İstanbul - (Şehidin Fotoğrafıyla) Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu, System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Sancaktepe'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu.

Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuştu. Kazada ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehit asker için bugün birliğinde tören düzenleneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Şehidin fotoğrafı

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-Kazayla ilgili arşiv görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:42 Kaynak: DHA

Özkan Yılmaz, Sancaktepe, Güncel
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