İstanbul Şehir Hatları, Sis Nedeniyle Bütün Seferlerin İptal Edildiğini Duyurdu.
1 saat önce
IHAAW095725-ASA/20-02-2019- İstanbul Şehir Hatları, sis nedeniyle bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
IHAAW095725-ASA/20-02-2019
- İstanbul
Şehir Hatları, sis nedeniyle bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Şehir Hatları A.Ş.'nin Twitter
hesabından açıklamada, "Değerli yolcularımız, tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. 20.02.2019 09: 57: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:03 Kaynak: İHA
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