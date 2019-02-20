Son Dakika Haberleri: İstanbul Şehir Hatları, Sis Nedeniyle Bütün Seferlerin İptal Edildiğini Duyurdu.

İstanbul Şehir Hatları, Sis Nedeniyle Bütün Seferlerin İptal Edildiğini Duyurdu.

1 saat önce

IHAAW095725-ASA/20-02-2019- İstanbul Şehir Hatları, sis nedeniyle bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Şehir Hatları, Sis Nedeniyle Bütün Seferlerin İptal Edildiğini Duyurdu., System.String[]
IHAAW095725-ASA/20-02-2019

- İstanbul Şehir Hatları, sis nedeniyle bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Şehir Hatları A.Ş.'nin Twitter hesabından açıklamada, "Değerli yolcularımız, tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. 20.02.2019 09: 57: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:03 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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