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İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

6 saat önce

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİİSTANBUL Şehir Hatları"nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ, System.String[]

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İSTANBUL Şehir Hatları"nın Beşiktaş - Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER:

İstanbul Şehir Hatları'nın 07.30'da yapılacak olan Beşiktaş - Adalar Seferi

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy 07.30 - 08.20

Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40

Kadıköy-Yenikapı- Bursa 07.50 - 09.50

Bursa- Büyükçekmece 08.00 - 09.40


İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Beşiktaş, Adalar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:32 Kaynak: DHA
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