İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları"nın Beşiktaş - Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER:

İstanbul Şehir Hatları'nın 07.30'da yapılacak olan Beşiktaş - Adalar Seferi

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy 07.30 - 08.20

Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40

Kadıköy-Yenikapı- Bursa 07.50 - 09.50

Bursa- Büyükçekmece 08.00 - 09.40