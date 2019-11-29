Son Dakika Haberleri: İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
Son Dakika Güncel İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. - Son Dakika

İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

6 saat önce

İstanbul Şehir Hatları"nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi., System.String[]

İstanbul Şehir Hatları"nın Beşiktaş - Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER:

İstanbul Şehir Hatları'nın 07.30'da yapılacak olan Beşiktaş - Adalar Seferi

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy 07.30 - 08.20

Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40

Kadıköy-Yenikapı- Bursa 07.50 - 09.50

Bursa- Büyükçekmece 08.00 - 09.40


İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Beşiktaş, Adalar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:34 Kaynak: DHA
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