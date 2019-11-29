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İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
6 saat önce
İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ İSTANBUL Şehir Hatları"nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:33 Kaynak: DHA
İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İSTANBUL Şehir Hatları"nın Beşiktaş - Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER:
İstanbul Şehir Hatları'nın 07.30'da yapılacak olan Beşiktaş - Adalar Seferi
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy 07.30 - 08.20
Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40
Kadıköy-Yenikapı- Bursa 07.50 - 09.50
Bursa- Büyükçekmece 08.00 - 09.40
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