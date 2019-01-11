İstanbul Şehir Hatlarında Bazı Seferler İptal Edildi
1 saat önce
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul
'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları bazı seferlerini iptal etti. Şehir Hatlarının iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter
'dan duyuruldu.
Açıklamada, 07: 30 Beşiktaş
- Adalar
, 07: 50 Kadıköy
- Sarıyer
ve 07: 55 Bostancı - Karaköy
, 07-45 Karaköy-Bostancı seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:30 Kaynak: İHA
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