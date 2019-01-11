Son Dakika Haberleri: İstanbul Şehir Hatlarında Bazı Seferler İptal Edildi

İstanbul Şehir Hatlarında Bazı Seferler İptal Edildi

1 saat önce

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Şehir Hatlarında Bazı Seferler İptal Edildi, System.String[]
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları bazı seferlerini iptal etti. Şehir Hatlarının iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.

Açıklamada, 07: 30 Beşiktaş - Adalar, 07: 50 Kadıköy - Sarıyer ve 07: 55 Bostancı - Karaköy, 07-45 Karaköy-Bostancı seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:30 Kaynak: İHA

Twitter, İstanbul, Güncel
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