İstanbul Şehir Ödülleri 2020 sahiplerini buluyor - Son Dakika

İstanbul Şehir Ödülleri 2020, Türkiye'nin önde gelen firma ve iş adamlarının yanı sıra magazin ve sanat dünyasından birçok kişinin katılım göstereceği bir program ile Pazartesi günü sahiplerini bulacak.



İstanbul'da bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 'İstanbul Şehir Ödülleri 2020' ödül gecesi 13 Ocak Pazartesi günü bir otelde düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerini bulacak. Oya Ulucan'nın organizasyonunda yapılan proje kapsamında İstanbul'un değerlerini tanıma, tanıtma ve yaşatmak amaçlanıyor. Ödül gecesine Türkiye'nin önde gelen firma ve iş adamlarının yanı sıra magazin ve sanat dünyasından birçok kişi katılım gösterecek. - İSTANBUL