İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI YENİ SEZONU HAMLET'LE AÇIYOR - Son Dakika
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İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI YENİ SEZONU HAMLET'LE AÇIYOR

19.09.2022 13:44

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2022-2023 sezonu repertuvarını açıkladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2022-2023 sezonu repertuvarını açıkladı. Bu senenin ana temasını 'İstanbul Klasiklerle Buluşuyor' olarak belirlediklerini söyleyen Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever "5 Ekim'de Engin Alkan'ın yönettiği Shakespeare'in 'Hamlet' oyunu ile başlıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2022-2023 sezonu repertuvarını yapılan basın toplantısı ile açıkladı. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen toplantıda bu senenin ana teması 'İstanbul Klasiklerle Buluşuyor' olarak belirlendi. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever özellikle klasik eserleri gençlerle buluşturmak için çalıştıklarını belirterek "Klasikleri seçerken gençleri de düşündük. Yeni sezonda ve sonrasında gençlerimizin birbirinden değerli klasik eserleri seyretmesini istiyoruz. Bu eserlerle tanışmanın onlara farklı bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyoruz. Bu sene geçmişle gelecek arasında köprü olmayı seçtik. İlke olarak planlı ve programlı olarak çalışmayı tercih ettik" dedi.

"EKİM AYINDA İKİ PRÖMİYER İLE BAŞLIYORUZ"

Geçen yıl 15 bin İstanbul seyircisi ile buluştuklarını söyleyen Ayşegül İşsever "Şehrin Tiyatrosu İstanbul'un her noktasında gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimiz 21 ilçede gerçekleştirdik. Bu turnelerde 15 bin İstanbul seyircisi ile buluştuk. İstanbul içi turnelerimize yeni sezonda da devam edeceğiz. Şehir tiyatrosunun tiyatroyu şehrin her noktasına götürme misyonunun bir devamı olarak bu geleneği devam ettiriyoruz. Şehre merkeze en uzak olan ilçeleri tercih ediyoruz. Biz Ekim ayında iki prömiyer ile başlayacağız. Engin Alkan'ın yönettiği Shakespeare 'Hamlet 'oyunu ile başlıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI YENİ SEZONU HAMLET'LE AÇIYOR - Son Dakika

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