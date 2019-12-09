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İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi

6 saat önce

Son günlerde tartışmalara konu olan İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi.

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Son günlerde tartışmalara konu olan İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi.


Son günlerde adından sıkça söz ettiren ve tartışmalara neden olan İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi. Görüntülerde üniversitenin bulunduğu alan ve kampüs görülüyor. Devasa alanda çok sayıda bina görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
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