Son günlerde tartışmalara konu olan İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi.



Son günlerde adından sıkça söz ettiren ve tartışmalara neden olan İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi. Görüntülerde üniversitenin bulunduğu alan ve kampüs görülüyor. Devasa alanda çok sayıda bina görülüyor. - İSTANBUL