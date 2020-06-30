İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı - Son Dakika

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı bildirildi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı bildirildi.

Bugünkü sayıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan kararda, "Kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu da Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi. İstanbul Şehir Üniversitesi, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında açılmıştı.

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Caner ÜNVER/ANKARA,


Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 05:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı - Son Dakika

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